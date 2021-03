Basket | stabilite le date dei recuperi della Dinamo Sassari con Trento e Brindisi

(Di lunedì 29 marzo 2021) La LegaSerie A ha stabilito lein cui verranno recuperate le due partite che il Banco di Sardegnanon ha potuto disputare in Serie A a causaquarantena imposta dall’ATS. A provocarla era stata una serie di casi di Covid-19 interni alla squadra, che è tornata in campo solo due giorni fa contro la Vanoli Cremona, trovando risorse utili anche dall’ultimo arrivato alla, anche lui figliocittà: Massimo Chessa. Il match contro la Dolomiti Energia Trentino, che si sarebbe dovuto disputare nell’ambito22a giornata, sarà invece recuperato mercoledì 21 aprile alle ore 20:30 al PalaSerradimigni. Per quel che concerne invece la difficile trasferta del PalaPentassuglia, contro l’Happy Casa, la data stabilita è ...

