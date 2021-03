Ariela Benigni | “Le differenze tra i vaccini | e cosa sappiamo sulle trombosi”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 marzo 2021) In queste settimane si sta parlando molto deianti-Covid-19. In modo particolare l’attenzione si è concentratapossibili controindicazioni a seguito del sequestro di alcuni lotti e della sospensione precauzionale per qualche giorno della somministrazione del vaccino AstraZeneca, ma anche per i dubbi connessi ad alcuni casi di. Per saperne di più abbiamo intervistato la dottoressa, Segretario Scientifico e Coordinatore delle Ricerche delle sedi di Bergamo e Ranica dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (IRCCS), chiedendole tutte le informazioni e come funzionano iche ad ora sono stati autorizzati dall’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali. Come funzionano ianti-Covid-19? Il Coronavirus SARS-Cov-2 è ...