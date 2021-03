Viky Varga alle prese con… gli sbalzi d’umore | “Primi effetti del cambio d’ora!”

(Di domenica 28 marzo 2021) Nella notte è avvenuto ild'ora, con lo spostamento in avanti delle lancette dell'orologio., con dlle foto postate su Instagram, mostra gliche ha avuto su di lei: "Primo effetto dello spostamento dell'orologio:d'umore! Buona domenica a tutti!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CM9OkDPLhaN/" Golssip.

Commenta per primo Prima la salvezza con il Parma e poi il matrimonio con. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Graziano Pellé parla del rapporto con la fidanzata e dei progetti per il futuro: 'è qui con me, ama l'Italia ed è felice di essere tornata a ...e Graziano Pellé sembrano essersi ambientati molto bene a Parma : dopo la clamorosa e super romantica proposta di matrimonio a Dubai, la bellissima modella e il suo futuro sposo si sono ...Prima la salvezza con il Parma e poi il matrimonio con Viky Varga. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Graziano Pellé parla del rapporto con la fidanzata ...Graziano Pellè ha parlato della relazione con la bella Viky Varga: 'Si trova bene a Parma, Milano è molto vicina'.