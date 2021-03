Vangelo del giorno: Passione di Gesù Cristo secondo Marco – Audio e commento Papa Francesco (Di domenica 28 marzo 2021) Lo spunto del Vangelo del giorno 28 Marzo 2021, Domenica – Passione di nostro Signore: “Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?” Domenica delle Palme – Passione del Signore – Anno B Dal Vangelo secondo Marco 14,1-15,47 – Cercavano il modo di impadronirsi di lui per ucciderlo Mancavano due giorni alla Pasqua e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 28 marzo 2021) Lo spunto deldel28 Marzo 2021, Domenica –di nostro Signore: “gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?” Domenica delle Palme –del Signore – Anno B Dal14,1-15,47 – Cercavano il modo di impadronirsi di lui per ucciderlo Mancavano due giorni alla Pasqua e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

carlogubi : Se sventoli vangeli, rosari e presepi ma attacchi il Papa perché difende la tradizione di accoglienza del Cristiane… - antoniospadaro : Da provinciale dei #gesuiti argentini #PapaFrancesco citava #Dante per dire di non andare in giro a predicare al mo… - vaticannews_it : #25marzo #arte L'Annunciazione a Maria”- l’evento narrato nel Vangelo - è tra i più rappresentati nella storia. Int… - sm_varisco : Gesù è consapevole di camminare verso il centro della trappola. Ma l’amore cerca il modo. Il #VangeloDiOggi insieme… - PaoloTolomeo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 28 marzo 2021. -