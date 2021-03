Valle Caudina | sorpreso a rubare legna | nei guai un 48enne

(Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiArpaia (Bn) – I Carabinieri della Compagnia di Montesarchio (BN), nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Benevento, nella giornata di ieri, hanno provveduto a trarre in arresto undi Arpaia (BN), censurato e attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata, resosi responsabile del reato di furto. In particolare, a seguito di segnalazione telefonica giunta alla Centrale Operativa del Comando Compagnia di Montesarchio (BN), militari della Stazione CC di Arpaia (BN) sorprendevano il, in quella località Tairano, nel mentre era intento a caricare dellasu di un veicolo ApeCar. Si accertava che lo stesso, poco prima, si era introdotto indebitamente nel terreno e dopo aver tagliato degli alberi di ulivo mediante l’utilizzo di una motosega, aveva caricato circa 3 ...

