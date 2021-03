Valeria Marini concorrente di un reality spagnolo: ecco quale (Di domenica 28 marzo 2021) Valeria Marini è la dodicesima concorrente di Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei famosi. L'annuncio ufficiale, della partecipazione della showgirl italiana, è arrivato dai canali social di Telecinco, la tv iberica che trasmetterà, dal mese di Aprile, la ventesima edizione del reality. L'ex ballerina del Bagaglino si aggiunge al cast formato da personaggi famosi in Spagna, un po' meno in Italia, come i ballerini Antonio Canales e Lara Sajen, la cantante Sylvia Pantoja con il suo fidanzato Omar Sánchez, la giornalista Alexia Rivas, lo chef Carlos Alba, Tom Brusse, Marta López, Melyssa Pinto e Lola già partecipanti ad altri reality spagnoli e Olga Moreno, moglie di Antonio David Flores. Valeria Marini a Supervivientes sulle orme di Carmen ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 28 marzo 2021)è la dodicesimadi Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei famosi. L'annuncio ufficiale, della partecipazione della showgirl italiana, è arrivato dai canali social di Telecinco, la tv iberica che trasmetterà, dal mese di Aprile, la ventesima edizione del. L'ex ballerina del Bagaglino si aggiunge al cast formato da personaggi famosi in Spagna, un po' meno in Italia, come i ballerini Antonio Canales e Lara Sajen, la cantante Sylvia Pantoja con il suo fidanzato Omar Sánchez, la giornalista Alexia Rivas, lo chef Carlos Alba, Tom Brusse, Marta López, Melyssa Pinto e Lola già partecipanti ad altrispagnoli e Olga Moreno, moglie di Antonio David Flores.a Supervivientes sulle orme di Carmen ...

