Traffico Roma del 28-03-2021 ore 14:30 (Di domenica 28 marzo 2021) Luceverde Roma una buona domenica ben trovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale soprattutto in virtù delle limitazioni agli spostamenti adottate per far fronte all’emergenza sanitaria in corso il Lazio da martedì tornerà in zona arancione nel frattempo per arresta in zona rossa con negozi che si tranne quelli di prima necessità sullo asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti didattica a distanza e spostamenti solo per validi motivi certificati Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana proseguono i lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni e del nodo di scambio con la metro B sempre all’altezza della Colosseo per questo motivo che oggi la circolazione dei treni è interrotta sull’intera linea e del servizio viene effettuato dalle linee ... Leggi su romadailynews (Di domenica 28 marzo 2021) Luceverdeuna buona domenica ben trovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale soprattutto in virtù delle limitazioni agli spostamenti adottate per far fronte all’emergenza sanitaria in corso il Lazio da martedì tornerà in zona arancione nel frattempo per arresta in zona rossa con negozi che si tranne quelli di prima necessità sullo asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti didattica a distanza e spostamenti solo per validi motivi certificati Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana proseguono i lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni e del nodo di scambio con la metro B sempre all’altezza della Colosseo per questo motivo che oggi la circolazione dei treni è interrotta sull’intera linea e del servizio viene effettuato dalle linee ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-03-2021 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - comuniciclabili : RT @benzinazero: Compilation di svarioni e stupidaggini fatte dai comuni italiani in fatto di traffico, parcheggi, prevenzione incidenti, m… - MassimoChiaram7 : RT @romadailynews: ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-03-2021 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra https://t… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-03-2021 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -