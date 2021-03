Traffico Roma del 28-03-2021 ore 11:30 (Di domenica 28 marzo 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione studio Marina riccomi regolare il Traffico sull’intera rete viaria della città scorrevoli raccordo anulare le consolari ricordiamo che fino al 6 aprile i varchi della ZTL sono disattivati sia in orario diurno che notturno presso tutti i varchi di accesso del centro storico Tridente Trastevere Testaccio è San Lorenzo Attiva invece le zone Bam e merci anticipiamo per domani la chiusura di viale maresciallo pilsudski tra via Giulio gaudini e Corso di Francia in direzione di via Flaminia Nuova e della rampa di accesso a Corso di Francia per lavori di manutenzione del viadotto la riapertura il 2 aprile trasporto pubblico resta chiusa per l’intera giornata di oggi la linea della metropolitana per lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni il servizio comunque Garantito da autobus sostitutivi a ... Leggi su romadailynews (Di domenica 28 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione studio Marina riccomi regolare ilsull’intera rete viaria della città scorrevoli raccordo anulare le consolari ricordiamo che fino al 6 aprile i varchi della ZTL sono disattivati sia in orario diurno che notturno presso tutti i varchi di accesso del centro storico Tridente Trastevere Testaccio è San Lorenzo Attiva invece le zone Bam e merci anticipiamo per domani la chiusura di viale maresciallo pilsudski tra via Giulio gaudini e Corso di Francia in direzione di via Flaminia Nuova e della rampa di accesso a Corso di Francia per lavori di manutenzione del viadotto la riapertura il 2 aprile trasporto pubblico resta chiusa per l’intera giornata di oggi la linea della metropolitana per lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni il servizio comunque Garantito da autobus sostitutivi a ...

