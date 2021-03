Suzuki MotoGP: Cazeaux prende il posto di Brivio? (Di domenica 28 marzo 2021) La Suzuki ha perso il suo punto di riferimento nella MotoGP, quel Davide Brivio che ha traghettato la casa di Hamamatsu verso il titolo mondiale. Il manager brianzolo ora è in F1, dopo che ha accettato la scommessa di gestire la squadra Alpine. E Suzuki, cosa farà? Per il momento, hanno deciso di non sostituirlo, dividendo i suoi compiti tra il general manager Ken Kawauchi, ed il project leader Shinichi Sahara. Ma non può durare per sempre: c’è bisogno di un nuovo capitano. In un’intervista a Sky, durante la diretta delle FP3, proprio Sahara ha parlato di una possibile sostituzione di Brivio, con José Manuel Cazeaux candidato per il posto occupato una volta dall’ex uomo Yamaha e VR46. Davide Brivio lascia la Suzuki per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Laha perso il suo punto di riferimento nella, quel Davideche ha traghettato la casa di Hamamatsu verso il titolo mondiale. Il manager brianzolo ora è in F1, dopo che ha accettato la scommessa di gestire la squadra Alpine. E, cosa farà? Per il momento, hanno deciso di non sostituirlo, dividendo i suoi compiti tra il general manager Ken Kawauchi, ed il project leader Shinichi Sahara. Ma non può durare per sempre: c’è bisogno di un nuovo capitano. In un’intervista a Sky, durante la diretta delle FP3, proprio Sahara ha parlato di una possibile sostituzione di, con José Manuelcandidato per iloccupato una volta dall’ex uomo Yamaha e VR46. Davidelascia laper ...

