Su Netflix “Crip Camp” | la rivoluzione per i diritti dei disabili

(Di domenica 28 marzo 2021) Uneggio estivo per ragazzi contà fisiche e mentali,Jened, creato negli anni cinquanta e chiuso nel 2009, situato sui monti Catskills nello Stato di New York. A inizio anni ’70 diventa il luogo di fondazione di un gruppo unito, libero e motivato di giovanissimi, destinato a diventare una parte importante nelle proteste collettive per idei. Simbolo di questo percorso è Judith Heumann, sopravvissuta alla polio e attivista in prima linea, diventata un’icona internazionale per il suo impegno. Una storia affascinante raccontata da un altro ragazzo diJened, Jim LeBrecht, regista insieme a Nicole Newnham, dità rivoluzionarie. Documentario disponibile su ...

Una storia affascinante raccontata da un altro 'ragazzo' di Camp Jened, Jim LeBrecht, regista con Nicole Newnham di Crip Camp - Disabilità rivoluzionarie, disponibile su Netflix. Per la categoria di miglior documentario, invece, Netflix offre Crip Camp: disabilità rivoluzionarie e Il mio amico in fondo al mare (My octopus teacher). ROMA, 28 MAR - Un campeggio estivo per ragazzi con disabilità fisiche e mentali, Camp Jened (creato negli anni '50 e chiuso nel 2009) sui monti Catskills nello Stato di New York, a inizio anni '70, diventa il luogo di fondazione di un gruppo unito, libero e motivato di giovanissimi, destinato a diventare una parte importante nelle proteste collettive per i diritti dei disabili.