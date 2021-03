Sky: dal Belgio non ci sono preoccupazioni per Mertens (Di domenica 28 marzo 2021) Non sembrano destare preoccupazione le condizioni di Dries Mertens sostituito ieri sera nel corso di Repubblica Ceca-Belgio. L’attaccante del Napoli è uscito in seguito a una brutta caduta che gli ha procurato dolore alla spalla. Mertens, come sappiamo, ha una forma di debolezza alla spalla, debolezza con cui però è sempre riuscito a convivere. Nulla di paragonabile a quel che gli ha comportato l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi un paio di mesi, forse anche perché l’entità dell’infortunio era stata sottovalutata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 marzo 2021) Non sembrano destare preoccupazione le condizioni di Driessostituito ieri sera nel corso di Repubblica Ceca-. L’attaccante del Napoli è uscito in seguito a una brutta caduta che gli ha procurato dolore alla spalla., come sappiamo, ha una forma di debolezza alla spalla, debolezza con cui però è sempre riuscito a convivere. Nulla di paragonabile a quel che gli ha comportato l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi un paio di mesi, forse anche perché l’entità dell’infortunio era stata sottovalutata. L'articolo ilNapolista.

