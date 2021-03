Sindrome di Wendy | cos’è e come si manifesta

(Di domenica 28 marzo 2021) In cosa consiste ladie perché non bisogna sottovalutarla: lo spiega la dottoressa Rossella Valdré di Guidapsicologi.it Probabilmente vi ricorderete didi Peter Pan per la sottile liaison tra i due personaggi all’interno del racconto. Ricordate che succede giunti all’Isola che non c’è? Si fece carico dei bimbi sperduti, della casa,… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sindrome Wendy

Vanity Fair Italia

Forse hai sentito parlare delladella crocerossina o di Peter Pan: bene, scopriamo insieme che cos'è, invece, ladi ...Da questo personaggio inventato (ma nemmeno troppo), deriva ladi, che si manifesta in quelle persone che assumono le responsabilità degli altri come proprie con una predisposizione ...Forse hai sentito parlare della sindrome della crocerossina o di Peter Pan: bene, scopriamo insieme che cos'è, invece, la sindrome di Wendy!Ti fai carico di tutte le responsabilità, in coppia o in famiglia, anche di quelle che non ti competono? Pensi di non meritare mai nulla, nemmeno un grazie? Forse soffri della sindrome di Wendy. Ecco ...