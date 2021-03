Qualificazioni Mondiali 2022: Olmo salva la Spagna al 92?, Kane fa volare l’Inghilterra (Di domenica 28 marzo 2021) La seconda giornata dei gironi delle Qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 ha offerto incontri interessanti, indicativi per quanto concerne lo stato di forma delle varie selezioni nazionali. La Spagna ha rischiato un incredibile tonfo per mano della Georgia, in quel di Tbilisi, sotto per buona parte del match e sull’1-1 sino al 92?. Dopo le marcature di Kvaratskhelia e Ferran Torres, Dani Olmo ha deciso la contesa con un destro dalla distanza strepitoso, valso la preziosa vittoria iberica (1-2). La Spagna continua a non convincere, dopo il pari deludente con la Grecia, ma prevale grazie ai suoi talentuosi interpreti. Meraviglioso successo della Danimarca, devastante ai danni della Moldavia: 8-0 con Daamsgard mattatore, autore di una doppietta. Successi anche per Armenia e ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) La seconda giornata dei gironi delleaiin Qatar delha offerto incontri interessanti, indicativi per quanto concerne lo stato di forma delle varie selezioni nazionali. Laha rischiato un incredibile tonfo per mano della Georgia, in quel di Tbilisi, sotto per buona parte del match e sull’1-1 sino al 92?. Dopo le marcature di Kvaratskhelia e Ferran Torres, Daniha deciso la contesa con un destro dalla distanza strepitoso, valso la preziosa vittoria iberica (1-2). Lacontinua a non convincere, dopo il pari deludente con la Grecia, ma prevale grazie ai suoi talentuosi interpreti. Meraviglioso successo della Danimarca, devastante ai danni della Moldavia: 8-0 con Daamsgard mattatore, autore di una doppietta. Successi anche per Armenia e ...

