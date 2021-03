Pio e Amedeo | il messaggio privato di Belen dopo le battute su Antonino e Stefano De Martino

(Di domenica 28 marzo 2021) Durante la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi Pio ehanno fatto delle “” suRodriguez,Spinalbese eDe. Il ballerino in studio è sembrato in imbarazzo e sul web è scoppiata una polemica per le parole dei due comici. Il giornola messa in onda del programma mariano la Rodriguez ha pubblicato un post ambiguo, che secondo molti era riferito proprio a Pio e: “Questa è la famosissima saponetta che serve per sciacquarsi e mani ma anche la bocca“. Ieri sera il duo ha cercato di mettere una pezza sul buco: “Per quella battuta è successo il delirio. Non si è offeso nessuno, si sono offesi gli altri al posto dei protagonisti. I giornali contro di noi, titoloni che dicevano che eravamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

Sabato 27 marzo, su Canale 5, è stata trasmessa la seconda puntata del Serale di Amici condotto da Maria De Filippi . Al termine delle sfide, la conduttrice ha chiamato in studio. Il duo comico, questa volta ha preso di mira in modo del tutto ironico la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez . Nel dettaglio,hanno commentato il successo social di ...Sabato 27 marzo, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici condotto da Maria De Filippi. Al termine delle tre sfide, la padrona di casa ha chiamato in studio. I comici pugliesi, dopo essere finiti nella bufera mediatica per una frase considerata offensiva nei confronti di Belen Rodriguez , hanno deciso di fare chiarezza. Il duo comico hanno ...Dopo avere messo nel mirino, in modo del tutto ironico, la seconda gravidanza di Belen Rodriguez, Pio e Amedeo hanno portato al Serale di Amici uno sketch sulla piccola Vittoria, nonché erede di ...Pio e Amedeo, ad Amici, hanno chiarito la vicenda che ha coinvolto Belen Rodriguez. Resta il fatto che le loro battute non facevano ...