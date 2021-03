“Non so come finirà”. Domenica In, Katia Ricciarelli fa calare gelo lo studio. È lei a spiegare tutto (Di domenica 28 marzo 2021) Ospite di Domenica In Katia Ricciarelli si è lasciata andare a una confessione ai microfoni di Mara Venier. Sono giorni non facili per la cantante che condivide il destino di altri milioni di cittadini. Il 2020, per Katia Ricciarelli è stato l’anno del rilancio in tv al fianco di Pierluigi Diaco e insieme delle confessioni. Pochi mesi fa in un’intervista concessa al settimanale DiPiù, aveva raccontato, e più approfonditamente, il periodo più complicato della sua vita. Un frate che la seguiva nelle prove di canto ebbe per lei delle attenzioni sbagliate e cercò addirittura di convincerla a diventare suora. Questo la portò a tentare il suicidio e ad allontanarsi, per molti anni, dalla Chiesa: “Mi ci è voluto del tempo per ritornarci. Quella delusione aveva lasciato in me una cicatrice profonda”. Non lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Ospite diInsi è lasciata andare a una confessione ai microfoni di Mara Venier. Sono giorni non facili per la cantante che condivide il destino di altri milioni di cittadini. Il 2020, perè stato l’anno del rilancio in tv al fianco di Pierluigi Diaco e insieme delle confessioni. Pochi mesi fa in un’intervista concessa al settimanale DiPiù, aveva raccontato, e più approfonditamente, il periodo più complicato della sua vita. Un frate che la seguiva nelle prove di canto ebbe per lei delle attenzioni sbagliate e cercò addirittura di convincerla a diventare suora. Questo la portò a tentare il suicidio e ad allontanarsi, per molti anni, dalla Chiesa: “Mi ci è voluto del tempo per ritornarci. Quella delusione aveva lasciato in me una cicatrice profonda”. Non lo ...

