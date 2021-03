Napoli, Gattuso punta tutto sul recupero di Kostas Manolas (Di domenica 28 marzo 2021) Secondo tuttosport, uno degli obiettivi primari del tecnico del Napoli è il recupero di Manolas. Il difensore del Napoli Kostas Manolas si sta allenando duramente … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 28 marzo 2021) Secondosport, uno degli obiettivi primari del tecnico delè ildi. Il difensore delsi sta allenando duramente … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ADeLaurentiis : Bravo Gattuso. Brava tutta la squadra. Avanti così! Forza Napoli Sempre #ADL - cn1926it : #Cosmi in difesa di #Gattuso: “Attaccato ingiustamente, difficile fare meglio con tanti infortuni” - BombeDiVlad : ???? #Crotone, #Cosmi sicuro: “Il #Napoli non è attrezzato per lo scudetto” Il pensiero del tecnico anche su Gennaro… - NapoliCalciogol : Napoli, lo stop nazionali nel momento migliore: Gattuso vorrebbe avere riprendere la corsa Champions - CalcioNapoli24 : -