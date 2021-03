MotoGP | Franco Morbidelli | “Ho avuto un problema sin dal via | sono arrivato alla fine solo per rispetto della squadra”

Leggi su oasport

(Di domenica 28 marzo 2021) Non l’esordio chesognava. Il pilota romano, infatti, chiude solamente diciottesimo il Gran Premio del Qatar 2021con un distacco abissaleai primiclasse. Per un pilota che era pronto per iniziare la sua annata battagliando per il successo, si tratta di un passo indietro davvero notevole. Ma, come si suol dire, un motivo c’è stato. “Franky” haunsua M1. “Houn guaio già in griglia – spiega a CrashNet – ma ho deciso di iniziare comunque la gara. Non so esattamente cosa sia successo, si tratta di unche dobbiamo approfondire perché penso sia successo anche altre volte durante ilsettimana, In gara ...