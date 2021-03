LIVE Gand-Wevelgem 2021 in DIRETTA: nove in testa. Ci sono Van Aert, Colbrelli, Trentin e Nizzolo (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POSITIVITA’ AL COVID: MANCHERA’ LA TREK-SEGAFREDO DI PEDERSEN 15.15 Il gruppo inseguitore scollina a 1’04”. 15.14 Van Aert scollina in testa, ma gli altri gli tengono la ruota. Si stacca solo Van Hooydonck. 15.13 Trentin fa il forcing con Van Aert e Colbrelli a ruota. 15.12 Inizia il Kemmelberg. 15.11 Van Aert sembra starsi preparando per portare un attacco sul Kemmelberg. 15.10 Il gruppo tirato degli Alpecin ha guadagnato 15? sul gruppo Van Aert. 15.08 40 chilometri all’arrivo. 15.06 1’30” il vantaggio del gruppo Van Aert su quello di Merlier e Demare. 15.05 Siamo sul Baneberg. Tira Kung. 15.03 Nel terzo gruppo, quello dei corridori che si sono fatti ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPOSITIVITA’ AL COVID: MANCHERA’ LA TREK-SEGAFREDO DI PEDERSEN 15.15 Il gruppo inseguitore scollina a 1’04”. 15.14 Vanscollina in, ma gli altri gli tengono la ruota. Si stacca solo Van Hooydonck. 15.13fa il forcing con Vana ruota. 15.12 Inizia il Kemmelberg. 15.11 Vansembra starsi preparando per portare un attacco sul Kemmelberg. 15.10 Il gruppo tirato degli Alpecin ha guadagnato 15? sul gruppo Van. 15.08 40 chilometri all’arrivo. 15.06 1’30” il vantaggio del gruppo Vansu quello di Merlier e Demare. 15.05 Siamo sul Baneberg. Tira Kung. 15.03 Nel terzo gruppo, quello dei corridori che sifatti ...

infoitsport : LIVE Gand-Wevelgem 2021 in DIRETTA: il gruppo lascia spazio ai quattro battistrada - zazoomblog : LIVE Gand-Wevelgem 2021 in DIRETTA: vento laterale spettacolo in corsa. Davanti Colbrelli Trentin e Nizzolo -… - zazoomblog : LIVE Gand-Wevelgem 2021 in DIRETTA: si infiamma la corsa incendio nella zona del traguardo - #Gand-Wevelgem… - zazoomblog : LIVE Gand-Wevelgem 2021 in DIRETTA: assente la Trek-Segafredo di Pedersen e la Bora-Hansgrohe di Ackermann - #Gand… -