Linfoma diffuso a grandi cellule B: risultati promettenti con l'aggiunta di lenalidomide al regime R-CHOP secondo un nuovo studio Nei pazienti con Linfoma diffuso a grandi cellule B, non trattati in precedenza, l'immunomodulatore lenalidomide somministrato in associazione a rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisolone (regime R2CHOP) migliora gli outcome di sopravvivenza rispetto al trattamento con…

Ultime Notizie dalla rete : Linfoma bene SARA MUORE IN 'SVEGLIATI AMORE MIO'?/ La leucemia potrebbe esserle fatale ... una sua amichetta, ha subito questa sorte dopo aver combattuto per soli sei mesi con un linfoma ... Basta che affronti e che risponda bene alle cure di rito. "Può morire?". "No, l'importante è prendere ...

Foligno, mamma dopo tumore, donne capaci cose meravigliose ...che conosco bene, mi dico che tutto questo dolore non è stato vano, ma è servito a qualcosa e allora lì sì ci sentiamo, forse, un po' simbolo di speranza'. Roberta scoprì di avere un linfoma nell'...

Linfoma: bene lenalidomide con il regime R-CHOP Corriere Nazionale Uliassi e la ricetta in nome di Francesca La ragazza morì per il linfoma non-hodgkin. Il papà completò la sua tesi sull’alimentazione per i malati oncologici: c’è anche lo chef ...

Carla Suarez Navarro: "Sono quasi alla fine del mio trattamento" La spagnola rivela a 'Ven a Canarias' di star bene e di essere alla fine del trattamento. A settembre ha annunciato di esser affetta da linfoma di Hodgkin ...

