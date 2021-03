Kourtney Kardashian: “bellezze sulla neve” ad Aspen (Di domenica 28 marzo 2021) Chi vive d’immagine, ha regole precise: foto bollenti a Natale sotto l’alberto, altrettanto bollenti a San Valentino in rosso, a San Patrizio in verde, e in total white sulla neve. Sono tappe obbligate perchè i follower possano dare corpo, e like, alle loro fantasie. Con l’inverno ormai passato, le ultimissime foto di “bellezze sulla neve” sono state quelle postate da Kourtney Kardashian ad Aspen. Dalla località preferita dalle celebrità per “svacanzare” durante la stagione fredda, scatti davvero “hot” in bikini e poco più. Nelle fotografie pubblicate su Instagram Kourtney indossa un duepezzi con reggiseno a triangolo color platino. Lo slip è minuscolo, con laccetti sottili. In testa ha un cappello bianco a falde larghe, un po’ “cow ... Leggi su velvetmag (Di domenica 28 marzo 2021) Chi vive d’immagine, ha regole precise: foto bollenti a Natale sotto l’alberto, altrettanto bollenti a San Valentino in rosso, a San Patrizio in verde, e in total white. Sono tappe obbligate perchè i follower possano dare corpo, e like, alle loro fantasie. Con l’inverno ormai passato, le ultimissime foto di “” sono state quelle postate daad. Dalla località preferita dalle celebrità per “svacanzare” durante la stagione fredda, scatti davvero “hot” in bikini e poco più. Nelle fotografie pubblicate su Instagramindossa un duepezzi con reggiseno a triangolo color platino. Lo slip è minuscolo, con laccetti sottili. In testa ha un cappello bianco a falde larghe, un po’ “cow ...

