Incidente in provincia di Ragusa, furgoncino si ribalta: Giovanni muore a 25 anni (Di domenica 28 marzo 2021) Ragusa. Drammatico Incidente a Scoglitti, in provincia di Ragusa. Un ragazzo di 25 anni, Giovanni Di Stefano, è morto sul colpo a seguito di un sinistro stradale, avvenuto ieri sera, lungo la provinciale per Vittoria. Incidente in provincia di Ragusa, Giovanni muore a 25 anni Il furgoncino sul quale viaggiava, per motivi ancora da accertare, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 28 marzo 2021). Drammaticoa Scoglitti, indi. Un ragazzo di 25Di Stefano, è morto sul colpo a seguito di un sinistro stradale, avvenuto ieri sera, lungo lale per Vittoria.india 25Ilsul quale viaggiava, per motivi ancora da accertare, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

iltirreno : Grave incidente in provincia di Livorno - NewSicilia : #Newsicilia #Incidente poco dopo le 21 di ieri sera in provincia di #Ragusa - IsabellaDaragon : RT @Lega_Senato: #Salvini: “Era sceso per prestare soccorso alle vittime di un incidente stradale in provincia di Messina, ha perso la vita… - thewaterflea : RT @Lega_Senato: #Salvini: “Era sceso per prestare soccorso alle vittime di un incidente stradale in provincia di Messina, ha perso la vita… - moriggi : RT @Lega_Senato: #Salvini: “Era sceso per prestare soccorso alle vittime di un incidente stradale in provincia di Messina, ha perso la vita… -