Guidolin | “Lukaku è il giocatore più determinante della Serie A”

(Di domenica 28 marzo 2021) Francescoha commentato così a CalcioToday la lotta per il titolo inA e i giocatori chiave di questo campionato: “È un campionato incerto, ma l’Inter ha preso un vantaggio che potrebbe anche rivelarsi decisivo. Romeluè ilpiùA, perché anche quando non gioca benissimo, ed è raro, è comunque utile alla squadra. E poi è unche segna un sacco di gol”. Foto: Twitter Swansea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Passi per le critiche a Conte, o almeno fino a un certo punto, un po' meno quando bacchettao Barella ma arrivare ad emettere giudizi pesanti sull'Inter del Triplete forse è troppo. ...e ......'La spiegazione netta di dove sta andando il calcio l'ha data ieri Handanovic parlando con... Ieri i nerazzurri hanno hanno costruito bene tutti i tre gol che hanno realizzato, poi con...Inter, l’allenatore Francesco Guidolin ha voluto dare il suo parere sia sulla lotta scudetto, che per ora vede i nerazzurri in testa con un discreto margine, sia sull’attaccante belga della formazione ...