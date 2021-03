Giani: "La prossima settimana 80mila Pfizer agli ultraottantenni" (Di domenica 28 marzo 2021) Firenze, 28 marzo 2021 - "Nella prossima settimana, se i fornitori rispetteranno le consegne, somministreremo 160mila vaccini in più. Tutti gli 80mila Pfizer alle persone con più di 80 anni, i ... Leggi su lanazione (Di domenica 28 marzo 2021) Firenze, 28 marzo 2021 - "Nella, se i fornitori rispetteranno le consegne, somministreremo 160mila vaccini in più. Tutti glialle persone con più di 80 anni, i ...

Advertising

infoitinterno : Giani: 'La prossima settimana 80mila Pfizer agli ultraottantenni' - AnsaToscana : Vaccini, Giani, la prossima settimana 160mila dosi in più. 'Se fornitori rispetteranno le consegne' #ANSA - infoitinterno : Vaccini, Giani: 'Settimana prossima 160mila dosi in più per i toscani' - senesedoc79 : RT @SIENANEWS: I nuovi casi di covid registrati nel bollettino odierno in Toscana sono 1368 su 22443 test di cui 15228 tamponi molecolari e… - SIENANEWS : I nuovi casi di covid registrati nel bollettino odierno in Toscana sono 1368 su 22443 test di cui 15228 tamponi mol… -