Formula 1, GP Bahrain 2021: Hamilton batte Verstappen, Leclerc sesto (Di domenica 28 marzo 2021) Formula 1, GP Bahrain 2021: Lewis Hamilton deve sudare fino all’ultimo giro per tenere dietro uno scatenato Verstappen ma ce la fa Ancora Mercedes, ancora Lewis Hamilton ma questa sarò una stagione diversa. Perché il campione del mondo ripartito da dove aveva lasciato (anche se ad Abu Dhabi aveva trionfato Verstappen), ma la lotta con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 28 marzo 2021)1, GP: Lewisdeve sudare fino all’ultimo giro per tenere dietro uno scatenatoma ce la fa Ancora Mercedes, ancora Lewisma questa sarò una stagione diversa. Perché il campione del mondo ripartito da dove aveva lasciato (anche se ad Abu Dhabi aveva trionfato), ma la lotta con L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

repubblica : ?? Formula Uno, Matteo Renzi tra i paddock del Gran Premio in Bahrain. Polemica social: 'Noi in zona rossa e lui a d… - SkySportF1 : ?? LA PRIMA POLE DEL 2021 VA A SUPER MAX ?? ?? Che distacco a Hamilton ed è anche super Leclerc Il resoconto ?… - repubblica : Renzi nei paddock del Gp di Formula 1 in Bahrain. Le proteste sui social: 'Noi in zona rossa e lui a divertirsi' - marzialex75 : RT @ilGatt0Pardo: #Renzi nei paddock del Gp di Formula 1 in Bahrain con il principe. Le proteste sui social: 'Noi in zona rossa e lui a div… - travan28 : RT @Corriere: Matteo Renzi spunta in Bahrein, il leader di Italia viva al Gran Premio di Formula 1 -