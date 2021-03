Dispositivi antiabbandono in auto, poche persone in regola (e poche multe) (Di domenica 28 marzo 2021) Il dispositivo antiabbandono in auto ancora non ha preso piede. Più del 40 per cento delle persone non è ancora in regola con la norma vigente. Tanti italiani ancora non sono in regola per quanto riguarda il seggiolino antiabbandono o dispositivo antiabbandono, che alla fine del 2019 era venuto alla ribalta alla luce della nuova normativa tutt’ora in vigore. C’è di più. Nonostante molte persone non siano in regola, le sanzioni comminate sono poche, nell’ordine delle decine. Cosa dice la normativa sul dispositivo antiabbandono La normativa in vigore dalla fine del mese di novembre (2019) prevede che il dispositivo antiabbandono è obbligatorio per chi trasporta ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021) Il dispositivoinancora non ha preso piede. Più del 40 per cento dellenon è ancora incon la norma vigente. Tanti italiani ancora non sono inper quanto riguarda il seggiolinoo dispositivo, che alla fine del 2019 era venuto alla ribalta alla luce della nuova normativa tutt’ora in vigore. C’è di più. Nonostante moltenon siano in, le sanzioni comminate sono, nell’ordine delle decine. Cosa dice la normativa sul dispositivoLa normativa in vigore dalla fine del mese di novembre (2019) prevede che il dispositivoè obbligatorio per chi trasporta ...

Ultime Notizie dalla rete : Dispositivi antiabbandono Dispositivi antiabbandono: 4 famiglie su 10 sono fuorilegge (e gli incentivi sono esauriti) Sono due i momenti in cui c'è stata un'impennata di ricerche su internet relativa ai dispositivi antiabbandono: novembre 2019, quando è entrato in vigore l'obbligo di averli a bordo per chi trasporta bambini fino ai 4 anni; e febbraio 2020, quando c'è stata la possibilità di accedere ...

Dispositivi antiabbandono: 4 famiglie su 10 sono fuorilegge (e gli incentivi sono esauriti) Corriere della Sera Dispositivi antiabbandono: 4 famiglie su 10 sono fuorilegge (e gli incentivi sono esauriti) Da novembre 2019 è obbligatorio trasportare i bambini fino a 4 anni d'età con sistemi che prevengano il loro abbandono in auto. Ma non tutti sono in regola ...

Cosa dice la legge anti abbandono? Ecco regole e sanzioni La legge anti abbandono è stata introdotta per ridurre il rischio di ... Con questa legge sono state disposte delle modifiche al codice della strada e il nuovo regolamento per i dispositivi di ...

