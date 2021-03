DIRETTA MotoGP, Warm-up GP Qatar 2021 LIVE: miglior tempo per Quartararo, 7° Bastianini (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE GARA F1 DALLE 17.00 – DIRETTA LIVE MOTO3 – DIRETTA LIVE MOTO2 15.08 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è alle 19.00 per la gara del GP del Qatar di MotoGP. Un saluto sportivo. 15.04 Senza girarci attorno, i tempi di questo Warm-up contano poco o nulla: non fanno testo. Ora fa caldo, la gara si svolgerà di sera e con temperature molto più basse. Tutto un altro mondo. Attenzione perché c’è vento forte, che sta portando la sabbia in pista. L’asfalto sarà molto scivoloso: cadute dietro l’angolo… 15.03 Gli altri italiani: 15° Bagnaia, 17° Petrucci, 20° Valentino Rossi, 22° Savadori. 15.01 E’ terminato un poco significativo ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGARA F1 DALLE 17.00 –MOTO3 –MOTO2 15.08 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è alle 19.00 per la gara del GP deldi. Un saluto sportivo. 15.04 Senza girarci attorno, i tempi di questo-up contano poco o nulla: non fanno testo. Ora fa caldo, la gara si svolgerà di sera e con temperature molto più basse. Tutto un altro mondo. Attenzione perché c’è vento forte, che sta portando la sabbia in pista. L’asfalto sarà molto scivoloso: cadute dietro l’angolo… 15.03 Gli altri italiani: 15° Bagnaia, 17° Petrucci, 20° Valentino Rossi, 22° Savadori. 15.01 E’ terminato un poco significativo ...

