Cristiano Ronaldo segna ma l'arbitro non se ne accorge: il Portogallo fa 2 a 2 contro la Serbia

Il gol fantasma di Cristiano Ronaldo infiamma la sfida Serbia-Portogallo, valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Il pallone entra ma la terna arbitrale non se ne accorge. Ha dell'incredibile quanto accaduto in Serbia-Portogallo, partita destinata a passare alla storia per il gol fantasma di Cristiano Ronaldo. O meglio, il gol di Cristiano Ronaldo che l'arbitro e i suoi assistenti non hanno visto. Nel vero senso della parola. E non parliamo di una partita amichevole ma di una gara valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

