Covid, Sileri a Salvini: “Per riaprire aspettare maggio, mettere in sicurezza fasce a rischio”. Cartabellotta: “Chiusure inutili? È falso” (Di domenica 28 marzo 2021) Per il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri è “meglio aspettare maggio”. Mentre il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta sottolinea che pensare che l’emergenza stia per finire è “irragionevole”, una speranza “alimentata da teorie antiscientifiche, coltivate per ragioni politiche”. Di fronte alla spinta leghista per allentare subito dopo Pasqua le misure restrittive, dopo la ‘spiegazione’ di Mario Draghi e la priorità alla campagna di vaccinazione invocata da Roberto Speranza, tocca al suo vice Sileri frenare: “Facciamo un ultimo sforzo e poi, se il diavolo e le varianti non ci mettono le corna, da maggio tutta l’Italia sarà in giallo e qualche Regione anche in bianco”, è la previsione in un’intervista ala Corriere della Sera. “Dobbiamo scendere di molto con l’Rt, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Per il viceministro della Salute Pierpaoloè “meglio”. Mentre il presidente della Fondazione Gimbe Ninosottolinea che pensare che l’emergenza stia per finire è “irragionevole”, una speranza “alimentata da teorie antiscientifiche, coltivate per ragioni politiche”. Di fronte alla spinta leghista per allentare subito dopo Pasqua le misure restrittive, dopo la ‘spiegazione’ di Mario Draghi e la priorità alla campagna di vaccinazione invocata da Roberto Speranza, tocca al suo vicefrenare: “Facciamo un ultimo sforzo e poi, se il diavolo e le varianti non ci mettono le corna, datutta l’Italia sarà in giallo e qualche Regione anche in bianco”, è la previsione in un’intervista ala Corriere della Sera. “Dobbiamo scendere di molto con l’Rt, ...

