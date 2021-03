Covid Gb, “non escludiamo altri lockdown in futuro” (Di domenica 28 marzo 2021) Covid Gb, si allentano le misure nel Paese “ma per il futuro non possiamo escludere niente”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura britannico, Oliver Dowden, al The Andrew Marr Show su Bbc One, rispondendo alla domanda sulla possibilità di ulteriori lockdown nel Regno Unito. Nonostante non abbia escluso futuri blocchi, Dowden ha ribadito che il governo “è fiducioso che non ce ne saranno altri, è l’ultima cosa al mondo che vorremmo fare”. “Lo scopo dell’allentamento graduale delle restrizioni contro il Covid-19 è assicurarsi che il procedimento sia irreversibile ma, secondo tutta la mia esperienza dell’anno passato, non possiamo escludere niente”. Intervenendo prima del ministro, Mark Woolhouse, professore di epidemiologia all’Università di Edinburgo, ha affermato che un nuovo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021)Gb, si allentano le misure nel Paese “ma per ilnon possiamo escludere niente”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura britannico, Oliver Dowden, al The Andrew Marr Show su Bbc One, rispondendo alla domanda sulla possibilità di ulteriorinel Regno Unito. Nonostante non abbia escluso futuri blocchi, Dowden ha ribadito che il governo “è fiducioso che non ce ne saranno, è l’ultima cosa al mondo che vorremmo fare”. “Lo scopo dell’allentamento graduale delle restrizioni contro il-19 è assicurarsi che il procedimento sia irreversibile ma, secondo tutta la mia esperienza dell’anno passato, non possiamo escludere niente”. Intervenendo prima del ministro, Mark Woolhouse, professore di epidemiologia all’Università di Edinburgo, ha affermato che un nuovo ...

Advertising

Pontifex_it : 'Perché avete paura? Non avete ancora fede?' (Mc 4,35-41) Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti… - AlbertoBagnai : Apprendo che i pazienti di chi muore per/di COVID in ospedale non hanno la possibilità di rivedere il proprio famil… - ferrazza : Papà è in ospedale da un mese. Non per il Covid. Ha una leucemia. Non possiamo andare a trovarlo. È convinto che st… - Nitakayamanbore : RT @RadioSavana: Bar aperto, in noto ospedale di Torino, nonostante lockdown. Notiamo che medici ed infermieri possono ammassarsi senza ris… - vallycolombari : RT @Cartabellotta: Tutti vogliamo uscire da #pandemia, ma attenzione a narrazioni antiscientifiche che aiutano il #coronavirus e non il Pae… -