Classifica Moto3 Mondiale 2021: Jaume Masà in testa, Niccolò Antonelli miglior italiano (Di domenica 28 marzo 2021) Il MotoMondiale 2021 ha appena visto andare in scena la gara della Moto3 del GP del Qatar: si è corso a Losail dove, da pochi minuti si è conclusa la prima prova della stagione, che ha sorriso allo spagnolo Jaume Masià, il quale ha preceduto il connazionale Pedro Acosta, secondo. Terza piazza per il sudafricano Darryn Binder, sesto Niccolò Antonelli, il migliore degli italiani. L’unico altro centauro del Bel Paese ad essere andato a punti è Romani Fenati, 12°. Classifica Mondiale Moto3 1 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 25 2 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 20 3 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 16 4 Sergio GARCIA SPA GASGAS Gaviota Aspar GASGAS 13 5 Gabriel RODRIGO ARG ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Il Motoha appena visto andare in scena la gara delladel GP del Qatar: si è corso a Losail dove, da pochi minuti si è conclusa la prima prova della stagione, che ha sorriso allo spagnoloMasià, il quale ha preceduto il connazionale Pedro Acosta, secondo. Terza piazza per il sudafricano Darryn Binder, sesto, ile degli italiani. L’unico altro centauro del Bel Paese ad essere andato a punti è Romani Fenati, 12°.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 25 2 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 20 3 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 16 4 Sergio GARCIA SPA GASGAS Gaviota Aspar GASGAS 13 5 Gabriel RODRIGO ARG ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Qatar 2021 in DIRETTA: Fenati unico italiano che al momento passerebbe in Q2. Binder guida la classif… - sportface2016 : #Moto3, risultati e migliori tempi libere 3 del #GPQatar - AsparTeam : RT @corsedimoto: MOTO3 - Sergio #Garcia stampa il miglior crono nelle ultime libere, seguono #Migno e #Suzuki. Kaito #Toba rimane in testa… - dianatamantini : MOTO3 - Sergio García stampa il miglior crono nelle ultime libere, seguono Migno e Suzuki. Kaito Toba rimane in tes… - corsedimoto : MOTO3 - Sergio #Garcia stampa il miglior crono nelle ultime libere, seguono #Migno e #Suzuki. Kaito #Toba rimane in… -