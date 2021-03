Chi è Gabriella Privitera, la madre di Fabrizio Corona (Di domenica 28 marzo 2021) Gabriella Privitera è la madre di Fabrizio Corona, vedova del giornalista Vittorio Corona. Ha origini catanesi ed è senza dubbio la donna più osservata nella vita dell’ex re dei paparazzi. La sua presenza, così come la sua ombra nei momenti di crisi con il figlio, è una costante delle cronache sul personaggio. Nel marzo 2021, a seguito dell’arresto del figlio che non ha ottenuto il differimento della pena che deve scontare, e che lo ha portato anche a infliggersi ferite per protesta (i video hanno fatto il giro del web) e a essere ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda per accertamenti, la madre si è sfogata via social, attraverso il profilo di Corona, prendendo le parti del figlio. Gabriella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021)è ladi, vedova del giornalista Vittorio. Ha origini catanesi ed è senza dubbio la donna più osservata nella vita dell’ex re dei paparazzi. La sua presenza, così come la sua ombra nei momenti di crisi con il figlio, è una costante delle cronache sul personaggio. Nel marzo 2021, a seguito dell’arresto del figlio che non ha ottenuto il differimento della pena che deve scontare, e che lo ha portato anche a infliggersi ferite per protesta (i video hanno fatto il giro del web) e a essere ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda per accertamenti, lasi è sfogata via social, attraverso il profilo di, prendendo le parti del figlio....

