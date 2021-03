Breton | il commissario Ue a capo della task force sui vaccini | “L’immunità di gregge a luglio”

(Di domenica 28 marzo 2021) L’annuncio arriva daleuropeo all”Industria asuiThierryintervistato da radio Rtl, dall’emittente tv Lci e dal quotidiano Le Figaro: “In Europa c’è ‘la capacità di produrre e fornire le dosi del vaccino necessarie a raggiungerecollettiva per il coronavirus a metà”. E poi, dando percezione di ottimismo e positività: “Si sta aprendo una nuova faselotta contro la pandemia”. Spiega che dopo un periodo di adattamento, la produzione industriale disembra ora procedere senza intoppi. Ileuropeo ha quindi affermato con “certezza” che “360 milioni di dosi” del vaccino anti Covid saranno consegnate ...

ThierryUe al Mercato interno e capo della task force sui vaccini, ha presentato il primo "passaporto sanitario" europeo. Ha spiegato che sarà disponibile in tutta l'Unione europea 'tra ...Il Parlamento europeo voterà questo provvedimento il 26 aprile, anche noi come ilpensiamo che a giugno sia uno strumento per riaprire alcune attività e consentire agli anziani, ...Il commissario europeo responsabile dei vaccini, Thierry Breton, ha confermato la sua previsione secondo la quale i cittadini dell’Unione Europea entro il 14 ...L'immunità di gregge dal coronavirus dovrebbe essere ottenuta entro metà luglio. E' la previsione di Thierry Breton, commissario Ue al mercato interno e ...