Basket | Serie A1 2020 2021 | Brescia-Brindisi 68-74 | cronaca e tabellino

(Di domenica 28 marzo 2021) Nel lunch match del 24° turno dellaA1, l’Happy Casaespugna il PalaLeonessa dicon il punteggio di 74-68. Dopo un avvio equilibrato, la compagine pugliese disputa un finale di secondo quarto da urlo ed incrementa significativamente il proprio vantaggio. Nella ripresa, la Germani tenta di accorciare le distanze e nel quarto finale riesce a portarsi persino a -2 dagli avversari. La sostanza però non cambia e, malgrado più di qualche brivido nel finale, il successo resta nelle mani di. Grazie a questa vittoria, la quinta consecutiva, gli uomini di Vitucci si portano a -4 dalla capolista Milano. Terzo ko di fila, invece, per, che si allontana dalla zona playoff. Migliori realizzatore del match Tyler Kalinoski e Josh Bostic ...

Advertising

sportface2016 : Basket, #SerieA1 2020/2021: #BresciaBrindisi 68-74, cronaca e tabellino - GIONATA12564426 : Io penso che alla gente al governo stesso piace solo la serie A è la serie B di tutti gli Sport. Tutte le altre cat… - princigallomich : BASKET SERIE A2 – O Roma o morte: la Cestistica San Severo fa visita alla Stella Azzurra - gemin_steven98 : RT @SkySport: Serie A Basket, Sassari torna dopo il Covid e piega Cremona 95-84 - SkySport : Serie A Basket, Sassari torna dopo il Covid e piega Cremona 95-84 -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

... Guido Giovannelli e Dario Morelli, si gioca alle ore 18:00 di domenica 28 marzo : siamo alla Enerxenia Arena per la 28giornata nel campionato diA1 2020 - 2021 . Partita delicatissima ...... Carmelo Lo Guzzo e Guido Federico Di Francesco, va in scena alle ore 17:30 di domenica 28 marzo: al Taliercio è un big match per la 24giornata nel campionato diA1 2020 - 2021, un dei ...Tocca a Germani Brescia e New Basket Brindisi aprire la domenica della 24esima giornata di serie A al PalaLeonessa (palla a due ore 12:00, diretta Eurosport player). Al netto di novità, ...Basket, la sfida alle 20.45 di domenica 28 marzo alla Segafredo Arena, dove vederla in tv. La Vu nera reduce da una doppia vittoria in Eurocup, la Effe è incerottata ma battagliera. Cosa hanno detto g ...