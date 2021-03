Antonello Venditti e Simona Izzo perchè è finito il loro matrimonio? (Di domenica 28 marzo 2021) Antonello Venditti e Simona Izzo si sono sposati nel 1975 dopo un lungo fidanzamento. Il matrimonio ha portato la nascita del figlio Francesco l’anno successivo per poi vedere i titoli di coda nel 1978. Oggi Simona Izzo e Francesco Venditti saranno tra gli ospiti di “Domenica Live” a partire dalle 17:00 su Canale 5. I due si sono conosciuti negli anni settanta tramite amici in comune ed hanno formato una coppia longeva e solida per un decennio. Una storia ripercorsa da Simona Izzo in un’intervista al programma “Vieni Da Me”, dove ha ammesso: “Ho dei momenti di grande felicità e momenti di grande sofferenza. Ho delle gioie involontarie e delle depressioni involontarie. Sono una bipolare subclinica. Ma amo molto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021)si sono sposati nel 1975 dopo un lungo fidanzamento. Ilha portato la nascita del figlio Francesco l’anno successivo per poi vedere i titoli di coda nel 1978. Oggie Francescosaranno tra gli ospiti di “Domenica Live” a partire dalle 17:00 su Canale 5. I due si sono conosciuti negli anni settanta tramite amici in comune ed hanno formato una coppia longeva e solida per un decennio. Una storia ripercorsa dain un’intervista al programma “Vieni Da Me”, dove ha ammesso: “Ho dei momenti di grande felicità e momenti di grande sofferenza. Ho delle gioie involontarie e delle depressioni involontarie. Sono una bipolare subclinica. Ma amo molto ...

Advertising

radiofmfaleria : Antonello Venditti - Canzone (feat. Francesco De Gregori) - LoredanaZolf : - Flavia86072640 : Antonello Venditti - Ricordati di me - aestucrescit : Campo De' Fiori - Antonello Venditti - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Antonello Venditti - Cosa avevi in mente -