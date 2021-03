(Di sabato 27 marzo 2021)27. L’estrazione di27/03/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.27...

Advertising

italiaserait : Vinci Casa sabato 27 marzo 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi - ivana_vinci : RT @VittoriaDP_: qualcosa mi dice che finirà con un palo grande quanto una casa #senbenimdünyamsin - DomenicoMndgl : RT @caffedelvialecz: Buongiorno Aperto dalle 5.30 alle 18.00 Caffetteria ? ?? d'asporto Servizi Ricevitoria Sisal Banca 5 PAGAMENTI BOLLETTE… - caffedelvialecz : Buongiorno Aperto dalle 5.30 alle 18.00 Caffetteria ? ?? d'asporto Servizi Ricevitoria Sisal Banca 5 PAGAMENTI BOLLE… - ultosa1 : @fafabrd @LouGirardiReal ???? davvero? Si vinci le fognature, poi se parliamo di calcio e trofei sei molto indietro.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vinci Casa

La Repubblica

Siena torna a - 3 (27 - 24 al 20'), con i padroni diche poi trovano due reti consecutive per ... Mizzoni eallungano per l'Albatro. La girella di Gaeta beffa Grande (32 - 29 al 28'), ma ...Nell'Empolese Valdelsa è scomparsa una donna di Capraia e Limite, di 91 anni, deceduta alladi ...Guidi 2 Certaldo 8 Empoli 21 Fucecchio 19 Montaione 1 Montelupo F.no 13 Montespertoli 712 ...Ancora tante vincite al concorso VinciCasa, ma nessuno centra il '5' da 500mila euro. Il concorso Win for Life VinciCasa di venerdì 26 marzo ha regalato 117 euro, ai diciotto giocatori che hanno centr ...Win for Life VinciCasa senza '5' nel concorso di giovedì 25 marzo con dieci scommettitori che sfiorano il successo.