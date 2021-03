Un po’ di bianco in questi tempi arancioni e rossi

Leggi su linkiesta

(Di sabato 27 marzo 2021) Ricordo l’inizio di quel grande amore, e lo ricordo come fosse ieri. Anche se, in realtà, è cominciato oggi, stamattina, questo grande amore, ma cosa sarebbe la realtà se non fosse un po’ romanzesca. No, non è una domanda, è un espediente retorico, o è la solita rissa traverbali, il passato, il presente, il passato pmo eccetera. Allora, spinto… Come è mai possibile sentirsi spinto in maniera così netta, precisa, senza però avere nessuna cognizione del perché e verso quale appagamento se non quello di una egoistica soddisfazione? Insomma, spinto da un bisogno che definirei primario, quindi trascurando tutti gli aspetti secondari della faccenda, mi avvio verso la casa di lei. Casa che non conosco, intendo l’interno, ma della quale conosco il portone d’ingresso. Perché lo conosco? Perché non dovrei? Allora, ricominciamo: spinto, mi avvio verso ...