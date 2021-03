Stasera in tv | Città segrete – Roma Cristiana | anticipazioni e curiosità

(Di sabato 27 marzo 2021)in tv:sulla terza puntata della terza edizione di, oggi alla scoperta di. La terza edizione del programma tv, in onda anche oggi, ha come protagonista l’Italia. Forse a causa della situazione sanitaria, il presentatore Corrado Augias ha deciso di accompagnare i suoi telespettatori alla scoperta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Italia00000 : ANCHE STASERA NEL MEZZO DEL SILENZIO DELLA CITTÀ #FuckCoprifuoco Ascoli Piceno ???? - babitabby : Frullato di pasticcerie e di monumenti stasera a #cakestar : non sono tutti di Pesaro Chi riconosce la città nascosta? - PieriGiulia : Stasera #cakestar nella mia città. - _Chjara_ : RT @SkyArte: A Frida Kahlo racconta della famosa “Casa Blu” a Città del Messico: la casa dove nacque #FridaKahlo e dove morì nel 1954. Un r… - The__Musti : @cmonvknow Non stasera, anzi mai, abbiamo una città incantata da visitare -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Città

Corriere della Sera

... 1.460 nuovi casi in provincia di Milano (625 Milano), 317 in provincia di Bergamo, 696 in ... Intervenuto ai microfoni diItalia, l'ex numero uno della Protezione Civile si è detto molto ...Italia" su Rete 4 (.000 spettatori, % di share " prima parte, .000 spettatori, % di share " seconda parte) precede 'Quarto Grado' che piace a .000 spettatori pari al % di share. Prima serata ...