Salvini contro il nuovo Dpcm | “Se in sicurezza riaprire dopo Pasqua”

(Di sabato 27 marzo 2021) Rma, 27 mar – Matteocommenta le ulteriori misure estrittive che, in breve, “blindano” l’Italia fino avarate colda Mario Draghi.: “Riapire” Matte, leader della Lega, ritiene necessario puntare sulle riaperturela, una festività che vedrà l’intera Italia in zona rossa.torna sull’argomento all’indomani della conferenza stampa in cui il Draghi ha ribadito che l’eventuale allentamento delle misure “dipende solo dai dati che vediamo”. “Spingere su vaccini e terapie domiciliari” “Oggi è il 27 marzo. Se, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante città ...

Il Foglio

che dice "impensabile" non aprire i ristoranti dopo Pasqua replica con un secco: "Lo ... Per la cronaca, il ricorsoil decreto vaccini era della regione Veneto e del governatore Zaia. ...Il leader della Legale chiusure interviene ancora, dopo il botta e risposta a distanza ieri con Draghi. Il ministro della Salute: 'Siamo a ...Allo studio anche un decreto per intervenire contro gli operatori sanitari no vax. E sulle chiusure il premier risponde a Salvini: “Le chiusure sono pensabili o impensabili solo in base ai dati che ...“Se dopo Pasqua, tra 10 giorni, la situazione sanitaria in tante città italiane sarà tornata tranquilla e sotto controllo, secondo voi ...