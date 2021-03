Roma: Becchetti (Lega), rischio caos rifiuti per colpa di Raggi e Zingaretti (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 marzo 2021 – “La città di Roma rischia di ritrovarsi presto in piena emergenza rifiuti. D’altronde la Raggi ha perso cinque anni e Zingaretti ha ostacolato ogni soluzione”. Lo dichiara in una nota Alfredo Becchetti, coordinatore Romano della Lega. “Per non parlare della tempesta giudiziaria che ha investito la Regione Lazio. Ora, con la chiusura imminente della discarica di Roccasecca, la Capitale rischia di precipitare in una situazione drammatica, nel completo disinteresse del Campidoglio e della Regione” conclude la nota. Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021), 27 marzo 2021 – “La città dirischia di ritrovarsi presto in piena emergenza. D’altronde laha perso cinque anni eha ostacolato ogni soluzione”. Lo dichiara in una nota Alfredo, coordinatoreno della. “Per non parlare della tempesta giudiziaria che ha investito la Regione Lazio. Ora, con la chiusura imminente della discarica di Roccasecca, la Capitale rischia di precipitare in una situazione drammatica, nel completo disinteresse del Campidoglio e della Regione” conclude la nota.

Advertising

GianniTumi : RT @Leonardo_IT: .@Roma e #Leonardo presentano un progetto sperimentale per tutelare la Pineta di Castel Fusano grazie a un sistema di sens… - funkylotito : RT @Leonardo_IT: .@Roma e #Leonardo presentano un progetto sperimentale per tutelare la Pineta di Castel Fusano grazie a un sistema di sens… - pietro_nurra : RT @Leonardo_IT: .@Roma e #Leonardo presentano un progetto sperimentale per tutelare la Pineta di Castel Fusano grazie a un sistema di sens… - Leonardo_IT : .@Roma e #Leonardo presentano un progetto sperimentale per tutelare la Pineta di Castel Fusano grazie a un sistema… - Agenparl : Roma: Becchetti (Lega), Raggi e Zingaretti un disastro per Roma - -