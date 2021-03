Pd, Letta a La7: “Costruire un’alleanza di centrosinistra con i 5 Stelle. Con loro in questa fase abbiamo governato bene” (Di sabato 27 marzo 2021) “Se andiamo soli, noi regaliamo l’Italia a Salvini e Meloni. Per questo dobbiamo fare una coalizione con chi ci è più vicino, e con i 5 Stelle in questa fase abbiamo governato bene. Dobbiamo fare un’alleanza tra partiti che si rispettano, ma con l’ambizione di essere la leadership di questa alleanza. Poi individueremo la modalità per decidere il candidato premier, e dipende anche da legge elettorale”. Lo ha detto Enrico Letta, intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, parlando del futuro della coalizione di centrosinistra e dei rapporti con i 5 Stelle. “Incontrerò Renzi e parleremo di che tipo di futuro Costruire per la Sinistra. Non è l’ultimo, devo fare ancora diversi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) “Se andiamo soli, noi regaliamo l’Italia a Salvini e Meloni. Per questo dobbiamo fare una coalizione con chi ci è più vicino, e con i 5in. Dobbiamo faretra partiti che si rispettano, ma con l’ambizione di essere la leadership dialleanza. Poi individueremo la modalità per decidere il candidato premier, e dipende anche da legge elettorale”. Lo ha detto Enrico, intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, parlando del futuro della coalizione die dei rapporti con i 5. “Incontrerò Renzi e parleremo di che tipo di futuroper la Sinistra. Non è l’ultimo, devo fare ancora diversi ...

