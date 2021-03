“Mi è finito nel sedere”. Amanda Lear, il microfono è acceso e si sente tutto. Gelo in studio a ‘La canzone segreta’ (Di sabato 27 marzo 2021) Venerdì 19 marzo, alle 21.35, nuovo appuntamento con “canzone Segreta”, lo show emotainment su Rai1. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. Dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, gli ospiti si godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà. Nella terza puntata gli ospiti sono stati: Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego e Amanda Lear. canzone Segreta è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni. Una formula che nelle prime due puntate ha conquistato il pubblico della rete ammiraglia della Rai.



Serena Rossi è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Venerdì 19 marzo, alle 21.35, nuovo appuntamento con “Segreta”, lo show emotainment su Rai1. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. Dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, gli ospiti si godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari diquello che accadrà. Nella terza puntata gli ospiti sono stati: Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego eSegreta è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni. Una formula che nelle prime due puntate ha conquistato il pubblico della rete ammiraglia della Rai.Serena Rossi è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I vaccini anticovid Pfizer-BioNTech saranno prodotti anche in Italia. 'Thermo Fisher - spiega una nota - fornirà se… - ilfoglio_it : Razza tamarra. Narcisismo estremo, un camp libero e indefinito. Da Sanremo al Grande Fratello, dov’è finito il masc… - Giorgiolaporta : Invece di fare la pagliacciata di sostituire #Marcucci e #DelRio per far vedere che le #donne sono fondamentali nel… - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Razza tamarra. Narcisismo estremo, un camp libero e indefinito. Da Sanremo al Grande Fratello, dov’è finito il maschio ita… - EcoLunigiana : #LaSpezia - Un uomo e una donna, di nazionalità rumena, erano specializzati nel furto di orologi costosi. In seguit… -

Ultime Notizie dalla rete : finito nel Il Barcellona pensa a Lukaku, l'Inter fa muro: ma i problemi societari... Romelu Lukaku è finito nel mirino del Barcellona, ma l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere il suo bomber La straordinaria stagione di Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter ha fatto drizzare le orecchie anche a ...

Nave incagliata nel canale di Suez, l'inequivocabile rotta prima di arenarsi. E si scatena l'ironia del web La nave incagliata nel canale di Suez da ormai quattro giorni e che ha finito per bloccare uno snodo centrale per il traffico di merci internazionale è diventata un caso di interesse mondiale, e non è difficile ...

Huck Finn è finito nel West e ci racconta tutte le fragilità del mito americano Sky Tg24 Mezzani: auto nel canale. Un morto Incidente grave, sabato mattina poco dopo le 7 a Mezzani: un'auto è finita in un canale pieno d'acqua. I vigili del fuoco, sul posto con tre mezzi e 7 - ParmaPress24 ...

Covid, quando finirà? "A inizio giugno avremo zero casi" Il prof La Vecchia si dice ottimista anche per quanto riguarda i decessi, rispetto alla prima ondata che ci colse impreparati. I nuovi colori delle regioni Nuovo decreto Covid: cosa cambia 'Lo scorso ...

Romelu Lukaku èmirino del Barcellona, ma l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere il suo bomber La straordinaria stagione di Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter ha fatto drizzare le orecchie anche a ...La nave incagliatacanale di Suez da ormai quattro giorni e che haper bloccare uno snodo centrale per il traffico di merci internazionale è diventata un caso di interesse mondiale, e non è difficile ...Incidente grave, sabato mattina poco dopo le 7 a Mezzani: un'auto è finita in un canale pieno d'acqua. I vigili del fuoco, sul posto con tre mezzi e 7 - ParmaPress24 ...Il prof La Vecchia si dice ottimista anche per quanto riguarda i decessi, rispetto alla prima ondata che ci colse impreparati. I nuovi colori delle regioni Nuovo decreto Covid: cosa cambia 'Lo scorso ...