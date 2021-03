L' Italia chiusa fino a fine mese e il Veneto in zona rossa per altre 2 settimane

(Di sabato 27 marzo 2021) Come cambia la scuola Come riporta oggi Today , l'unica concessione è prevista per la scuola: riaprono materne, elementari e anche agli studenti della prima media sarà concesso di tornere alle ...

matteosalvinimi : È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile. Nel nome del buonsenso che lo contraddistin… - Agenzia_Ansa : 'Impensabile tenere chiusa l'Italia ad aprile', dice il leader della Lega, Matteo Salvini. 'Le chiusure dipendono… - fanpage : Ultim'ora Duro botta e risposta tra Draghi e Salvini. - Virgola1973 : RT @Yoda15271485: Italia chiusa fino a Maggio. #lockdown2021. Ordinato da #Draghi è 'giusta misura precauzionale'. Ordinato da #Conte era #… - minuscx : RT @Yoda15271485: Italia chiusa fino a Maggio. #lockdown2021. Ordinato da #Draghi è 'giusta misura precauzionale'. Ordinato da #Conte era #… -

Il Veneto resta in zona rossa, Zaia: 'Rt a 1.23, ma l'incidenza è oltre i limiti' 26 marzo 2021 L'restafino a maggio e da lunedì più di metà del Paese sarà in zona rossa. E anche dopo il 5 aprile il Governo conferma la linea del massimo rigore: non basta la tendenza di inversione ...L'annuncio del premier Draghi di un aprile senza zone gialle, ma con un probabile check a metà aprile per vedere il trend ed eventualmente ragionare di riaperture, non basta alla Lega: 'La priorità è ...