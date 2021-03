(Di sabato 27 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Questa mattina davanti al cancelli della scuola Don Milani di via Cartesio a, personale scolastico e studenti hanno attaccato striscioni e cartelli. Una manifestazione pera gran voce la. Un monito all’importanzalezioni in presenza ed alla garanzia del diritto allo studio. “Come dipendente scolastico posso testimoniare il rispetto tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : Limbiate, genitori in presidio per chiedere la riapertura delle scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Limbiate genitori

Luca e Zakia erano sposati da 5 anni ed erano istupendi di tre bambine". Lunedì alle 18 papà Salvatore con il sindaco diAntonio Romeo sarà a Milano nella sede dell'Istituto per ...L'iniziativa permetterà aie agli insegnanti di affrontare varie tematiche educative con ... che verrà trasmesso in streaming sulla pagina facebook e sul canale Youtube del Comune di, ...Il figlio ambasciatore, il suo entusiasmo e la sua generosità. Un grazie alle istituzioni per la vicinanza. Da venerdì parte l'iter per la cittadinanza italiana per meriti speciali alla nuora Zakia ...Nei giorni scorsi abbiamo documentato proteste analoghe davanti alle scuole di Limbiate, davanti alle scuole di Senago ... a cantare in coro “Giù le mani dalla scuola” insieme ai genitori e si è ...