La nave incagliata nel Canale di Suez è già diventata un videogioco. Ecco Suez Canal Bulldozer

(Di sabato 27 marzo 2021) Se seguite le notizie di attualità, ma anche solo gli ultimi meme della rete, avrete senza dubbio sentito di ciò che è accaduto neldi. Riepiloghiamo i fatti: una colossalecargo, la Ever Given, lunga ben 400 metri, si èsu entrambe le coste del, bloccando il passaggio di tutte le altre navi. Nel momento in cui scriviamo, laè tutt'ora incastrata e gli sforzi per disincagliarla sono stati vani. L'immagine simbolo di questa situazione è sicuramente la foto raffigurante lae un piccolo, incaricato di rimuovere i detriti che tenevano ferma la. Questo emblema della futilità e della scarsa qualificazione per il lavoro richiesto, ha ...

"Non possiamo determinare un calendario per la fine della crisi creata dalla nave nel canale di Suez". E' la dichiarazione del presidente dell'Autorità del Canale. Al momento sono al lavoro 14 rimorchiatori per cercare di rimuovere la Evergreen, ma le operazioni ... Questo, viene aggiunto, "dopo la fine delle operazioni di dragaggio attorno alla prua dal... La Ever Given, lunga 400 metri e larga quasi 60, si è incagliata nel canale di Suez nel pieno di una ...