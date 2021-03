Invertire il futuro: Blade Runner e l’innovazione post-Silicon Valley (Di sabato 27 marzo 2021) Nel 1982 uscì nelle sale cinematografiche di tutto il mondo un film ambientato nel 2019 e che prevedeva un futuro altamente tecnologico ma allo stesso tempo distopico. Nel film, la Terra era resa praticamente invivibile dall’inquinamento, ma l’umanità aveva già colonizzato lo spazio; le città erano puntellate da immensi grattacieli eternamente immersi in una nebbia piovosa, ma le auto volanti sfrecciavano ovunque; la tecnologia produceva androidi e animali sintetici indistinguibili dagli “originali”, ma gli esseri umani erano ancora dediti a ogni tipo di malaffare e raggiro in sobborghi squallidi. Questo era il futuro di Blade Runner, uno dei film di fantascienza più iconici di tutti i tempi. Ora provate a immaginare di tornare nel 1982, prelevare uno spettatore che ha appena finito di vedere il film, e portarlo nel ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021) Nel 1982 uscì nelle sale cinematografiche di tutto il mondo un film ambientato nel 2019 e che prevedeva unaltamente tecnologico ma allo stesso tempo distopico. Nel film, la Terra era resa praticamente invivibile dall’inquinamento, ma l’umanità aveva già colonizzato lo spazio; le città erano puntellate da immensi grattacieli eternamente immersi in una nebbia piovosa, ma le auto volanti sfrecciavano ovunque; la tecnologia produceva androidi e animali sintetici indistinguibili dagli “originali”, ma gli esseri umani erano ancora dediti a ogni tipo di malaffare e raggiro in sobborghi squallidi. Questo era ildi, uno dei film di fantascienza più iconici di tutti i tempi. Ora provate a immaginare di tornare nel 1982, prelevare uno spettatore che ha appena finito di vedere il film, e portarlo nel ...

Advertising

HuffPostItalia : Invertire il futuro: Blade Runner e l’innovazione post-Silicon Valley - JACOBACAB2 : RT @rosadamato634: ?? CI RESTANO MENO DI 7 ANNI PER INVERTIRE LA ROTTA, PROTESTIAMO PER CHIEDERE GIUSTIZIA CLIMATICA. Dobbiamo riprenderci… - lillo_angelo : RT @rosadamato634: ?? CI RESTANO MENO DI 7 ANNI PER INVERTIRE LA ROTTA, PROTESTIAMO PER CHIEDERE GIUSTIZIA CLIMATICA. Dobbiamo riprenderci… - LuigiAssecasa : RT @rosadamato634: ?? CI RESTANO MENO DI 7 ANNI PER INVERTIRE LA ROTTA, PROTESTIAMO PER CHIEDERE GIUSTIZIA CLIMATICA. Dobbiamo riprenderci… - rosadamato634 : ?? CI RESTANO MENO DI 7 ANNI PER INVERTIRE LA ROTTA, PROTESTIAMO PER CHIEDERE GIUSTIZIA CLIMATICA. Dobbiamo riprend… -