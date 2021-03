Advertising

ItaSportPress : Inter, Klinsmann: 'Conte pensa di avere sempre ragione' - - InteristDrew : RT @marifcinter: Klinsmann: “Chi chiederei al mio presidente tra i giocatori dell’Inter? Bastoni e Barella. Bastoni è una roccia, impressio… - rosatoeu : Klinsmann è sicuro: 'Lo Scudetto andrà all'#Inter'. - mr_kubra : RT @marifcinter: Klinsmann: “Chi chiederei al mio presidente tra i giocatori dell’Inter? Bastoni e Barella. Bastoni è una roccia, impressio… - serieAnews_com : ???#Barella è il centrocampista più forte d'Europa??? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Klinsmann

GLI ELOGI E IL MERCATO - Per Lukaku si sprecano gli elogi , che arrivano anche da due bomber che hanno fatto la storia dell', come Jurgene Roberto Boninsegna . Per il tedesco 'Lukaku ..."Davvero mi sta chiedendo se l'vincerà lo scudetto? E perché? Non si è ancora capito?". Pratico, diretto, efficace, verticale nel pensiero come quando giocava: eccolo, Jurgen. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al ...L'ex Inter Jurgen Klinsmann, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha commentato la corsa Scudetto, sostenendo che è oramai scritto chi sarà la vincitrice.LE SUE PAROLE – “Credo che ormai si sia capito che il Tricolore lo vincerà l’Inter. Qui negli USA faccio il commentatore per Espn; non perdo una partita della squadra nerazzurra. Parlo spesso con Ales ...