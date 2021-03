Influenza stagionale: 2,16 mln casi sindromi influenzali, un anno fa 7,5 mln (Di sabato 27 marzo 2021) In Italia, l’incidenza delle sindromi simil Influenzali resta sotto la soglia epidemica e, nella settimana dal 15 al 21 marzo, sono stati circa 99.000 i casi, per un totale, da ottobre a oggi di 2.168.000 allettati. Un anno fa di questi tempi, si erano superati i 7,5 milioni di allettati. E’ quanto emerge dal nuovo bollettino sulla sorveglianza delle sindromi Influenzali InfluNet, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). In tutte le Regioni italiane che hanno attivato la sorveglianza il livello di incidenza delle sindromi simil Influenzali, nella undicesima settimana del 2021, è sotto la soglia base, e in calo rispetto alla settimana precedente con un valore medio di 1,49 casi per mille assistiti. “Nella scorsa ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021) In Italia, l’incidenza dellesimilli resta sotto la soglia epidemica e, nella settimana dal 15 al 21 marzo, sono stati circa 99.000 i, per un totale, da ottobre a oggi di 2.168.000 allettati. Unfa di questi tempi, si erano superati i 7,5 milioni di allettati. E’ quanto emerge dal nuovo bollettino sulla sorveglianza delleli InfluNet, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). In tutte le Regioni italiane che hattivato la sorveglianza il livello di incidenza dellesimilli, nella undicesima settimana del 2021, è sotto la soglia base, e in calo rispetto alla settimana precedente con un valore medio di 1,49per mille assistiti. “Nella scorsa ...

