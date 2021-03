Henry lascia i social | “Razzismo e bullismo | problema che non può essere ignorato”

Leggi su golssip

(Di sabato 27 marzo 2021) Thierrydice basta: l'ex attaccante francese di Juventus, Arsenal e Barcellona ha deciso di abbandonare iper lanciare un segnale forte contro gli insulti a sfondo razzista e non solo che circolano online. Queste le sue dichiarazioni riportate dall'Ansa:"Tornerò suisolo quando le persone al potere non vigileranno sulle piattaforme con lo stesso vigore e ferocia di quando viene violato il copyright. È fin troppo facile creare un account, usarlo per fare il prepotente e molestare senza conseguenze e rimanere anonimi. L'enorme volume die conseguente tortura mentale per le vittime è untroppo tossico per. Dobbiamo rendere le persone consapevoli che stiamo soffrendo". Golssip.