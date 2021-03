Hamsik: “Napoli mi manca davvero tanto. Gattuso? Resterà per giocarsi la Champions l’anno prossimo” (Di sabato 27 marzo 2021) Marek Hamsik, centrocampista del Goteborg, ma con un lungo passato con la maglia del Napoli che ne ha fatto una bandiera per i tifosi partenopei, si è raccontato in un’intervista all’emittente campana Canale 21: “Faccio il tifo per il Napoli e sono convinto che riuscirà ad arrivare in Champions League. Mi manca davvero troppo Napoli”. Sulla esperienza in Cina: “E’ sempre un’avventura, non è stato facile. Dai però ne è valsa la pena”. Su Gattuso: “Tutti si ricorderanno della foto in cui lui mi sgridava. Penso sia un bravissimo allenatore, i ragazzi parlano benissimo di lui. Mi fido che finiranno bene questo campionato e che Gattuso si giocherà la Champions col Napoli”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Marek, centrocampista del Goteborg, ma con un lungo passato con la maglia delche ne ha fatto una bandiera per i tifosi partenopei, si è raccontato in un’intervista all’emittente campana Canale 21: “Faccio il tifo per ile sono convinto che riuscirà ad arrivare inLeague. Mitroppo”. Sulla esperienza in Cina: “E’ sempre un’avventura, non è stato facile. Dai però ne è valsa la pena”. Su: “Tutti si ricorderanno della foto in cui lui mi sgridava. Penso sia un bravissimo allenatore, i ragazzi parlano benissimo di lui. Mi fido che finiranno bene questo campionato e chesi giocherà lacol”. Foto: Twitter ...

