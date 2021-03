Finanziare una start up: quanta confusione e quanti pregiudizi (Di sabato 27 marzo 2021) Finanziare una start-up nel nostro paese attraverso il classico sistema bancario? Meglio pensare ad un viaggio sulla luna. Ottenere un aiuto finanziario da parte del sistema bancario è una delle esperienze più difficili e logoranti per una attività in fase di avvio. Meglio pensare, mentre il sistema bancario tenta di rinnovarsi, ad altri canali dove qualcosa si muove. Però dobbiamo dapprima chiarirci le idee su cosa sia una start-up. Perché si fa un po’ di confusione. Soprattutto tra start-up e scale-up. Una start–up è un’organizzazione di recente creazione con un progetto di business model e un potenziale tale da poter espandersi velocemente e che quindi, mira a diventare una grande impresa con un business model ripetibile. Non ha ancora ufficialmente avviato l’attività di impresa. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021)una-up nel nostro paese attraverso il classico sistema bancario? Meglio pensare ad un viaggio sulla luna. Ottenere un aiuto finanziario da parte del sistema bancario è una delle esperienze più difficili e logoranti per una attività in fase di avvio. Meglio pensare, mentre il sistema bancario tenta di rinnovarsi, ad altri canali dove qualcosa si muove. Però dobbiamo dapprima chiarirci le idee su cosa sia una-up. Perché si fa un po’ di. Soprattutto tra-up e scale-up. Una–up è un’organizzazione di recente creazione con un progetto di business model e un potenziale tale da poter espandersi velocemente e che quindi, mira a diventare una grande impresa con un business model ripetibile. Non ha ancora ufficialmente avviato l’attività di impresa. La ...

